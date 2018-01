Fietsbussen in de Antwerpse haven

Er zijn plannen op 'fietsbussen' te laten pendelen in het Antwerpse havengebied.Op die manier wil het Havenbedrijf de verkeerschaos proberen in het Antwerpse op te vangen. Dat schrijft Gazet Van Antwerpen vandaag.

Het havenbedrijf wil in samenwerking met de Antwerpse vervoersmaatschappij De Polder, fietsbussen inleggen tussen Linker- en Rechteroever. Het idee kwam van de mobiliteitsmanager van de haven. Er werd aan De Polder gevraagd bussen om te bouwen, waarbij fietsters met hun tweewieler makkelijk kunnen in- en uitstappen. De bus zou van de Havenweg via de Tijsmans- en Liefkenshoektunnel naar verschillende plaatsen in de Waaslandhaven rijden.