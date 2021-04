Nieuws Fietschallenge om zeldzame ziekte op de kaart te zetten

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

Het Ehlers Danlos Syndroom, kortweg EDS, is een ziekte waar nog maar weinig mensen van gehoord hebben en daar wil Peter Laureyssens uit Ekeren verandering in brengen, met een fietschallenge. Samen met EDS patiente Lisa Hendrickx uit Ekeren gaat Peter de uitdaging aan om 1.000 kilometer te fietsen in 8 dagen. Onderweg houden ze stop om mensen uitleg te geven over de zeldzame ziekte.