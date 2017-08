Fietsdief gearresteerd

Een man die zich verdacht gedroeg, trok gisterenmorgen de aandacht van een getuige. De verdachte was aan de Koningstraat in Antwerpen aan het prutsen aan een gebouw, maar ook aan de fietsen in een fietsenstalling. De getuige van 52 jaar zag hoe de dief een fiets uit de stalling nam en ging dat onmiddellijk verhinderen, samen met nog een andere getuige. Zij konden de fietsendief samen staande houden tot de politie er was. De verdachte is een man van 46 jaar. Hij werd gearresteerd en verhoord in het kantoor aan de Noorderlaan.