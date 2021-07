Een hoogdag in Westmalle, want voor het eerst sinds 2019 kon de braderij nog eens plaatsvinden. En dat is een weekend waar heel Westmalle lang naar heeft uitgekeken. Kermis, eetkraampjes, kortingen, en alle handelaars die meedoen: een braderij zoals er nog maar weinig zijn. En toen wij vanmiddag langsgingen, ook nog droog zowaar.