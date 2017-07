Fietsdieven betrapt

Vannacht zijn twee mannen betrapt die een fiets wilde stelen aan de Charlottalei. Het was een buurtbewoner die de verdachte situatie had opgemerkt de politie alarmeerde.

De getuige zag ook dat het duo een rugzak verstopte onder een van de geparkeerde wagens. De politie kon in de Brialmontlei twee personen staande houden die uit de Charlottalei kwamen. Ze voldeden aan de omschrijving die de inspecteurs hadden meegekregen en het duo werd gecontroleerd. Bij verder nazicht werd ook de rugzak waarvan sprake was teruggevonden. In de tas zat een kniptang. De twee verdachten van 45 en 33 jaar werden meegenomen naar het kantoor aan de Noorderlaan waar ze verhoord werden.