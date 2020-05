Fietsen in Vlaanderen is aangenaam, maar niet comfortabel

De fietsveiligheid in Vlaanderen kan nog altijd een stuk beter. Dat blijkt uit het fietsrapport van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. 24.000 fietsers gaven hun mening over alles wat met fietsveiligheid te maken heeft.

De helft van hen zegt dat ouderen en kinderen zich niet veilig in het verkeer kunnen begeven. Slechts een derde vindt dat de Vlaamse wegen comfortabel zijn om te fietsen. Toch zijn er ook positieve cijfers: zes op de tien fietsers vindt Vlaanderen een mooie fietsstreek. De best scorende steden en gemeenten komen in aanmerking om verkozen te worden tot fietsgemeente of -stad van 2020. Bij de grote en middelgrote gemeenten komt Antwerpen er niet aan te pas, maar bij de kleine gemeenten kon Boechout zich onderscheiden. De laureaten worden op 6 oktober bekendgemaakt.

(Foto: © Pixabay)