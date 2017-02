Fietsen langs de Noordersingel is geen pretje

Het wordt fietsers op de Noordersingel dezer dagen wel erg moeilijk gemaakt. Door de werken aan de tramlijn richting Deurne en de heraanleg van de Noordersingel moeten tweewielers via alternatieve routes rijden. Maar die zijn ronduit gevaarlijk.



De partij Groen klaagt de situatie aan met een filmpje en vraagt de stad om dringend maatregelen te nemen. Fietsers botsen op allerlei obstakels en hebben weinig ruimte om te manouvreren. De route is op sommige plaatsen te smal om tegenliggers te kruisen. En fietsers raken het spoor bijster. Volgens Groen toont de situatie aan dat de auto in Antwerpen opnieuw voorrang krijgt.