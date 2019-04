Fietsende werknemer minder vaak afwezig door ziekte

Werknemers die met de fiets naar het werk komen zijn minder snel ziek dan hun collega's die nooit met de fiets komen. Dat blijkt uit een analyse van hr-bedrijf Attentia.



Zelfs wie maar 1, 2 of 3 maanden per jaar met de fiets gaat werken is minder vaak ziek dan wie nooit fietst. Dat gaat over kort ziekteverzuim. Een half uurtje per dag fietsen is goed voor het hart. En ook de dagelijkse blootstelling aan zonlicht is goed voor het bioritme en zorgt voor een betere nachtrust. Er gaan ook steeds meer mensen met de fiets naar het werk. In 2015 was dat nog maar 6 procent. In 2018 was dat al 9 procent.

(Foto : © Belga)