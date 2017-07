Fietsendief betrapt

Gisterochtend rond half 9 betrapte een SRT-team een fietsendief in de Henri Van Heurckstraat.

De man toonde duidelijk interesse in de fietsen in het fietsenrek, koos er een uit, checkte of deze op slot was en wandelde er dan mee weg. De politiepatrouille in burger hield de man staande en arresteerde hem. Hoewel hij aanvankelijk beweerde dat het zijn rijwiel was, kon hij de cijfercombinatie van het ene slot niet geven en de sleutel van het andere had hij niet op zak. De tweewieler was gegraveerd, zodat de eigenaar, snel kon worden achterhaald. De verdachte, een 27-jarige man uit Deurne en gekend bij politie voor eerdere feiten, werd voor verder onderzoek meegenomen.