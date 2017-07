Fietsendief op heterdaad betrapt

Aan het station van Berchem heeft een medewerker van de NMBS een fietsendiefdiefstal kunnen voorkomen.

Hij zag de dief bezig via de camerabewaking en alarmeerde meteen de politie. Toen de dief de politie zag aankomen, zette hij het op een lopen. Na een achtervolging kon de verdachte toch gevat worden. De fiets waar de man aan bezig was, werd opgespoord. De inspecteurs stelden vast dat er schade was aangebracht rond het slot en dat het daarvoor gebruikte materiaal nog ter plaatse was. De fiets kon niet meer rijden. Het was niet mogelijk om de eigenaar ervan te achterhalen en dus liet de politie een bericht achter op de fiets. De verdachte van 31 is illegaal in het land en werd meegenomen naar het cellencomplex aan de Noorderlaan.