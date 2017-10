Fietsendief in de boeien geslagen

In de nacht van vrijdag op zaterdag, rond 1.35 uur, kwam er een melding binnen bij de politie dat een man in de Meistraat in Antwerpen met een slijpschijf een fietsslot aan het doorslijpen was. Er werden patrouilles op afgestuurd met een beschrijving van de dader. Een man die aan de beschrijving voldeed werd in de Leysstraat opgepakt. In zijn schoudertas zat een slijpschijf op batterijen. De 40-jarige verdachte werd voor verder onderzoek meegenomen. Eerder deze week was al een gelijkaardig feit gepleegd in de Scheldestraat. De beschrijving van die dader kwam overeen met de verdachte van deze nacht.