Fietsendief wil slag slaan aan politiekantoor

In Merksem heeft de politie een fietsendief betrapt. Die wou zijn slag slaan aan het politiekantoor van de Borrewaterstraat.

Twee inspecteurs lieten hun oog vallen op een man die met een fiets kwam aanrijden en stopte aan de fietsenstalling naast het politiekantoor aan de Borrewaterstraat. De man had alleen maar aandacht voor de fietsen die er in een rek stonden en stalde de fiets waarmee hij kwam aanrijden. De inspecteurs zagen dat de verdachte aan de sturen van het fiets frutselde en blijkbaar de fietslampjes wegnam. De inspecteurs maakten zich kenbaar en polsten naar de intenties van de man. Bij controle werd duidelijk dat de verdachte enkele fietslampjes op zak had. Voor de zekerheid controleerden de inspecteurs ook de fiets. Die had een label. Die controle was terecht. De man van 36 had de fiets eerder gestolen in Schoten.