Fietsendieven betrapt dankzij getuige

Donderdagavond sprak een voorbijganger een patrouille van het snelleresponsteam aan omdat hij twee mannen had gezien die een fiets wilden stelen. De inspecteurs zagen het duo wandelen met een plooifiets in de hand. Er was duidelijk geprobeerd het slot te forceren.

De twee werden staande gehouden. Een van de mannen bleek illegaal in ons land en was gekend als veelpleger. Hij had ook attributen op zak die wezen op druggebruik. Ook de andere man was geen onbekende van de politie.

Omdat de fiets gegraveerd was, kon de politie de eigenaar verwittigen dat zijn fiets aan een poging tot diefstal kon ontkomen. De twee verdachten werden gearresteerd.