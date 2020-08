Mobiliteit en Verkeer Fietsenwinkels kunnen de vraag niet meer bijhouden

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De stormloop op fietsen blijft aanhouden. Met de corona-crisis is iedereen aan het fietsen geslagen. Goed nieuws voor de fietswinkels, die hun omzet met 50 procent zagen stijgen. Maar ze kunnen de vraag niet meer bijhouden. Want net door de corona-crisis raken fabrikanten vaak niet aan alle onderdelen. En dus is het soms maanden wachten op een nieuwe fiets.