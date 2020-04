Fietsenwinkels willen opnieuw open "er wordt meer gefietst dan ooit dus is versoepeling noodzakelijk"

Na de heropening van de doe-het-zelf zaken en de tuincentra dit weekend staan nu ook de fietsenwinkels te springen om opnieuw te mogen openen. De fietsersbond dringt aan bij de federale regering.

Nooit werd er meer gefietst dan de voorbije weken, hoog tijd dus volgens de fietsersbond dat ook fietsenwinkels kunnen genieten van een versoepeling van de lockdown maatregelen. Ze noemen het een maatregel die zowel tijdens deze crisis zinvol is, maar ook nuttig zal blijken op het einde van de maatregelen. Want mensen bewegen meer en ook op vlak van mobiliteit is een terugkeer naar de vroegere situatie niet wenselijk.

(Archieffoto ATV)