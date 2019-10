Fietser door het rood: zware gevolgen

Fiets niet met hoofdtelefoons of oortjes. Die oproep doet Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx naar aanleiding van de dramatische ongevallencijfers. Ze wil niet meteen de hoofdtelefoon verbieden, maar vraagt om het gezond verstand te gebruiken. De gouverneur denkt ook na over een nieuwe aanpak voor de analyse van ongevallen. Zo wil ze na een ongeluk met buurtbewoners in gesprek gaan. Want die kennen de lokale verkeerssituatie het best.