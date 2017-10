Fietser door Waaslandtunnel

Een fietser in de Waaslandtunnel, dat zie je gelukkig, niet elke dag. Enkele automobilisten schrokken zich dan ook een hoedje toen ze de fietser op de smalle rijstroken tegen kwamen.



Op een Facebookpagina verscheen een filmpje waarin te zien is hoe de fietser de lange klim maakt door de Waaslandtunnel. Hoe oud de beelden zijn en hoe de fietser daar precies beland is, is niet duidelijk. Maar het is verboden, al staat het niet expliciet aangegeven. Er hangt enkel een bord verboden voor voetgangers en voor je de tunnel inrijdt een bord 'autoweg', wat natuurlijk betekent dat je er niet met de fiets door mag.