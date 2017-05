Fietser gewond na aanrijding

Vanavond kan je in de Plantijn Hogeschool een lezing volgen van Saleha Islam. Zij is de allereerste vrouw die in England een grote moskee mocht leiden. Islam komt in de Campus in de Lange Nieuwstraat vertellen over de uitdagingen die moslimvrouwen ervaren bij het uitbouwen van een carriere. Vaak wordt gedacht dat het geloof voor moslimvrouwen een barriere vormt, maar dat is volgens Islam absoluut niet het geval.