Fietser haalt agressief uit naar politie

Gisteravond reed een fietser vanuit de Helmstraat de Turnhoutsebaan op en negeerde daarbij het rode stoplicht. Een van de verkeersondersteuningsteams van het City merkte de overtreding op en wilde de roodrijder controleren.

De betrokkene werd aan de kant gezet op de Turnhoutsebaan. Maar voor de politie hem goed en wel kon aanspreken, zette hij het op een lopen in de richting van de Helmstraat. Zijn fiets liet ie achter. De politie ging achter de verdachte aan en op aanwijzen van enkele passanten kon de man gelokaliseerd worden in een snackbar. Daar verschanste hij zich in de keuken.

Wat later kwam hij uit de keuken gelopen en viel hij de politiemensen aan met verschillende voorwerpen die hij daar kon verzamelen. Niet zonder slag of stoot naar de politie toe, kon de verdachte overmeesterd worden. De man van 33 jaar werd overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. Tijdens de rit bleef de verdachte zich fysiek en verbaal agressief gedragen. Hij werd gearresteerd. Een van betrokken inspecteurs liep verwondingen op en kreeg verzorging in het ziekenhuis.

(foto : Google Street View)