Fietser houdt gebroken ribben over aan aanrijding met tram

Vrijdagavond, iets voor 19 uur, gebeurde er een verkeersongeval op de Grotesteenweg in Berchem. Een 29-jarige fietser uit Antwerpen reed in de richting van de Singel en sloeg linksaf ter hoogte van de Sint-Hubertusstraat. Blijkbaar had de man er geen rekening mee gehouden dat er een tram achter hem reed in dezelfde richting. De tramchauffeur ging nog vol in de remmen, maar kon de aanrijding niet vermijden.

De fietser werd zwaargewond naar het Sint-Vincentiusziekenhuis gebracht, waar werd vastgesteld dat de man enkele gebroken ribben had opgelopen. Op de tram werd niemand gewond.

Foto Belga