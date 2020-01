De politie heeft donderdag een voertuig bestuurlijk in beslag genomen na onverantwoord rijgedrag. Een politieteam in burger, dat met een anoniem voertuig een dienstverplaatsing maakte, stond aan te schuiven in een file in de Blijde Inkomststraat in Borgerhout. Daar was een vuilniswagen op ronde. Die was gestopt vlak voor het kruispunt met de Langstraat. Een ongeduldige bestuurder reed vlak voor het politievoertuig langs links het voetpad op. Daarna reed de auto tussen de woningen en een geparkeerd voertuig door om de vuilniswagen voorbij te gaan. Op dat moment wandelde een voetganger voorbij in de richting van de Turnhoutsebaan. Die moest wegspringen om een aanrijding te voorkomen. Ook de ophalers van de vuilniswagen werden in gevaar gebracht. De politie reed de gevaarlijke bestuurder achterna. Die was gezien de sportieve en onaangepaste rijstijl snel uit beeld verdwenen. Wat verder op een parking onderschepte de politie het voertuig. De bestuurder van 35 jaar kreeg te horen dat zijn auto al zeker voor 15 dagen bestuurlijk in beslag genomen wordt om de openbare veiligheid te herstellen en de waarborgen.