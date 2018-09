Fietser in levensgevaar na aanrijding met vrachtwagen

In Kontich is de eerste fietskluis van een pechverhelpingsdienst voor fietsers voorgesteld. Fietsers die op de fietsostrade F1 in panne vallen, kunnen aan het Stationsplein hun kapotte fiets achterlaten in die kluis. Ze vinden in diezelfde kluis een elektrische vervangfiets. Zo kunnen ze hun rit toch nog voortzetten, terwijl een hersteller ervoor zorgt dat de kapotte fiets diezelfde dag nog in orde wordt gebracht.