Fietser kritiek na ongeval met vrachtwagen

Er wordt opnieuw gewerkt aan de Meerlenhoflaan in Hoboken. De rioleringswerken in die straat begonnen in oktober, maar lagen maanden stil. Omdat de aannemer een rechtszaak begon tegen z'n opdrachtgevers Aquafin en Water-Link. Een gerechtsexpert is de zaak nog volop aan het onderzoeken. Een nieuwe aannemer kan daardoor maar een deel van de straat afwerken, dus blijft de straat er tot ergernis van de bewoners opgebroken bijliggen.