Fietser levensgevaarlijk gewond na aanrijding in Zandhoven

Rond 18u is een fietser aangereden door een wagen in de Dennenlaan in Zandhoven. De 70-jarige man werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar de kliniek.

Het ongeval deed zich voor ter hoogte van de Keulsebaan. Daar werd de fietster bij het oversteken gegrepen door een wagen. Een verkeersdeskundige werd aangesteld om het ongeval te onderzoeken.

In januari gebeurde in de Dennenlaan ook al een ongeval met een fietser. Toen overleefde de fietser, een cafébaas uit Kontich, de klap niet.

(foto GvA)