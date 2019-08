Een fietser is vannacht levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval in Ekeren. De man stak met z'n speed pedelec de Ekerse-steenweg over. Daar geraakte hij niet op het fietspad, en reed daarom op de rijbaan in tegengestelde richting. Een aankomende brommer kon de man niet ontwijken. De fietser is intussen buiten levensgevaar.