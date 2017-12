Fietser loopt schedelbreuk op bij aanrijding

Op de Turnhoutsebaan is een fietser vrijdagavond gewond geraakt. Hij sloeg onverwacht linksaf en botste daarbij tegen een Lijnbus. Zowel de fietser als de bus reden, iets voor 21 uur, in de richting van de Carnotstraat. Ter hoogte van de Blijde-Inkomststraat waren ze op gelijke hoogte en sloeg de fietser onverwacht linksaf om de bus- en trambedding te dwarsen. De 39-jarige fietser uit Berchem knalde tegen de rechtervoorzijde van de bus en kwam ten val. Het slachtoffer was even buiten bewustzijn en werd met een schedelbreuk naar het Stuivenbergziekenhuis afgevoerd. Hij verkeerde niet in levensgevaar. Op de bus vielen geen gewonden.