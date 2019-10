Vanmiddag is een fietser lichtgewond geraakt toen hij onder de wielen van een vrachtwagen terecht kwam. Het ging om een dodehoekongeval.

Het ongeval gebeurde rond 14 uur aan de Schijnpoortweg in Deurne. Een vrachtwagen draaide af naar rechts en had de fietser wellicht niet gezien. De fiets werd volledig vernield, de fietser werd als bij wonder 'slechts' lichtgewond.

(foto : GvA - BFM)