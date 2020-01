In Brasschaat zijn in elke wijk elektrische laadpalen geplaatst. De gemeente wil haar inwoners stimuleren om voor een elektrische wagen te kiezen. Nu het aanbod er is, hoopt ze zo meer e-wagens in Brasschaat te krijgen. Er staan nu in totaal 20 laadpalen verspreid over de gemeente. Brasschatenaren kunnen ook gebruik maken van elektrische deelwagens.