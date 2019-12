Fietser zwaargewond na aanrijding door vrachtwagen in Merksem

Op de tram die draait aan het Havenhuis in Antwerpen zitten zo goed als geen pendelaars. De tram daar is nieuw sinds zondag. Het staat in schril contrast met de overvolle perrons onder het Koning Astridplein. Want daar moeten honderden reizigers vanuit Deurne en Borgerhout elke dag overstappen op andere trams, omdat hun tram niet of met heel wat minder pendelaars doorrijdt naar het Havenhuis.