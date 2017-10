Fietser die vanochtend werd aangereden is overleden

Op het kruispunt van de Lange Dijkstraat en de Oranjestraat in Antwerpen-Noord is vanochtend iets voor 9 uur een fietser onder een vrachtwagen terecht gekomen. De man overleed later aan zijn verwondingen.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval is kunnen gebeuren. Het slachtoffer, een man van 28 jaar, is in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed later aan zijn verwondingen. De straat was een tijdlang afgesloten maar is intussen weer vrijgegeven.