Fietsers botsen : man overleden

Op de Kattendijkbrug ter hoogte van de sluis zijn vanochtend rond half acht twee fietsters tegen elkaar gebotst.

Een van hen reed op een speed-bike, een snelle elektrische fiets. Toen hij een andere fietser voorbij stak, haakten beide in elkaar. Eén van de fietsters, een man van 44, kwam zwaar ten val en raakte levensgevaarlijk gewond. Hij overleed later in het ziekenhuis. De andere fietser was in shock. Voor hem kwam slachtofferhulp ter plaatse.