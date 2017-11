Vluchtmisdrijf na botsing tussen twee fietsers

Gisteren zijn 2 fietsers met elkaar in botsing gekomen.

Een fietser van 24 reed over de De Keyserlei in de richting van de Meir. Halfweg zijn rit botste hij tegen een fietsster die de straat was overgestoken. De twee fietsers vielen op de grond en omstaanders bekommerden zich om hen. Er kwam een ambulance ter plaatse voor de man. Terwijl die verzorging kreeg, maakte de dame die de fietser aanreed zich uit de voeten. De man werd met verwondingen in het aangezicht naar het ziekenhuis gebracht.

(foto @Belga)