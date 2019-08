22 fietsers beboet om op trottoir te rijden

Het wijkteam van de Oudaan ging tot actie over na klachten over fietsers die op het voetpad rijden in de Nationalestraat. Zeker tijdens de drukke zomerdagen zorgt dit voor onveilige situaties.

In juli en augustus werd de voorbije dagen verschillende malen gecontroleerd. Uiteraard hielden de inspecteurs van het wijkteam ook hun ogen open voor automobilisten die in overtreding waren. In totaal werden 22 fietsers beboet voor rijden op het trottoir. Eén fietser was bovendien bezig op de gsm tijdens het fietsen.

8 automobilisten kregen een boete voor gsm-gebruik achter het stuur. 4 reden rond zonder gordel. 1 bromfietsers en 1 automobilist kregen een boete voor het negeren van het verbodsbord (verboden in de straat te rijden). 1 bestuurder werd geverbaliseerd voor onaangepast rijgedrag en te hoge snelheid. Tot slot stonden 2 voertuigen op de stoep geparkeerd.

Het wijkteam van de Quinten Matsijslei controleerde het voorbije weekend opnieuw op spookrijdende fietsers op de Plantin en Moretuslei. Tijdens de actie werd ook samengewerkt met controleurs van de lage emissiezone van Stad Antwerpen. Automobilisten die inbreuken pleegden of nog een openstaande rekening hadden werden ter plaatse beboet. Tijdens de controles werden 8 fietsers geverbaliseerd die tegen de richting reden. 2 automobilisten droegen geen gordel en maar liefst 6 kinderen zaten zonder zitje in een auto. Van 3 voertuigen was een licht stuk, 1 keuring was vervallen en 1 wagen bleek niet verzekerd.