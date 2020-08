Fietsers en voetgangers moeten meer tijd krijgen om Prins Boudewijnlaan over te steken

Amper 7 seconden krijgen fietsers en voetgangers tegenwoordig om het kruispunt Prins Boudewijnlaan met Kerkplein en Ingenieur Haesaertslaan over te steken. "Met het nieuwe schooljaar in aantocht moeten gemeentebestuur en Agentschap Wegen en Verkeer dringend werk maken van een betere en veiligere oversteekplaats aan dit druk gebruikte kruispunt", stelt gemeenteraadslid Vera Hans.

1 september is niet meer veraf en heel wat kinderen gaan alleen, te voet of met de fiets, naar school. Het kruispunt op de Prins Boudewijnlaan ter hoogte van het Kerkplein en de Ingenieur Haesaertslaan ligt op een belangrijke schoolroute.

"Net daar is er momenteel een zeer onveilige situatie voor overstekende voetgangers en fietsers", zegt gemeenteraadslid Vera Hans. “Het drukknopje dat een veilige overtocht moet garanderen, is slecht afgesteld. De ingestelde tijd is veel te kort om zelfs maar de helft van het kruispunt over te steken."

Vooral gezinnen met kleinere kinderen en mensen die slecht te been zijn, worden verrast door het opkomende rode licht al tijdens het beginnen oversteken. Ook als fietser is er nauwelijks tijd om tot voorbij de middenberm te geraken. "Zonder aanpassingen, voorspellen wij grote problemen aan dit kruispunt met de start van het schooljaar, aangezien het nu al voor veel verwarring en frustratie zorgt”, aldus Vera Hans.

Kruispunt is niet coronaproof

“We zitten ook nog volop in een Coronacrisis, iets waar ongetwijfeld geen rekening mee werd gehouden bij de invoering van deze verkeersknopjes. De zwakkere weggebruikers krijgen hierdoor niet alleen langere wachttijden te slikken, het bedienen ervan kan ook geenszins op veilige wijze. Ook vormt de combinatie van de hierdoor wachtende groepen fietsers en voetgangers op een te kleine ruimte onveilige en niet aan te raden situaties in tijden van Covid-19.

“Wij hopen dan ook dat het college van burgemeester en schepenen hier oor naar heeft en snel wat aan deze gevaarlijke oversteekplaats doet in overleg met AWV (Agentschap Wegen en Verkeer). Wij vragen beter afgestelde knopjes die een langere oversteektijd garanderen om zo de verkeersstromen voor de zwakkere weggebruikers te optimaliseren én dit specifiek voor het kruispunt aan het Ingenieur Haesaertslaan/Kerkplein/Prins Boudewijnlaan”, besluit Vera Hans

(bericht Groen - foto Google Street View)