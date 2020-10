Het loopt mis met de herstellingen bij De Lijn. Maandenlang rijden bussen rond met loszittende koplampen, spiegels of panelen, en ducttape om de boel bijeen te houden. Zo wat de helft van de bussen op de stelplaats in Zurenborg is niet orde. Dat zegt een buschauffeur die anoniem getuigt in Gazet van Antwerpen.