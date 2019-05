Honderd dagen nadat Bart De Wever een tweede bestuursperiode in Antwerpen is begonnen, heeft oppositiepartij Groen een eigen actieplan klaar. De groenen verwijten de ploeg van De Wever dat ze absoluut geen visie hebben rond klimaat en milieu. Met de knip op de Leien rijden er nu dagelijks 14.000 wagens minder door de stad dan voorheen. Structurele maatregelen om dat in de toekomst zo te behouden zijn er niet, zegt Groen-fractieleider Wouter Van Besien. Zijn partij gaat daarom zelf een circulatieplan uitwerken, naar het voorbeeld van Gent. De stad Antwerpen mag voor hen in de toekomst niet langer een doorgangsroute zijn.