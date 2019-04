De fietsersbond is niet te spreken over nieuwe verkeersremmende kussens in Deurne. Die moeten ervoor zorgen dat de auto's langzamer rijden in de Van Havrelei. Maar die kussens liggen maar zo'n 40 centimeter van de goot, waardoor fietsers bitter weinig ruimte hebben om er langs te rijden. En zeker voor bakfietsen of elektrische mobielen is het uitkijken.