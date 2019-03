Fietsersbond : "controles moeten kunnen" (VIDEO)

Snelheidscontroles voor fietsers moeten kunnen, maar ze mogen de aandacht niet wegnemen van andere problemen. Zo reageert de Fietsersbond op de sensibiliseringscampagne die gisteren van start is gegaan in het Rivierenhof. Heel de Krokusvakantie lang staat een mobiele snelheidsmeter in het provinciaal parkdomein. Fietsers gaan er niet meteen op de bon, maar de parkwachters vragen wel om meer rekening te houden met andere bezoekers.