Fietsersbond lanceert eigen fietsmagazine

De Fietsersbond lanceert een nieuw fietsmagazine, Veelo. Bedoeling is een aanvulling te zijn op de tijdschriften die al bestaan voor de sportieve fietser.

Veelo richt zich tot elk type fietser, met de focus op mensen die de fiets als transportmiddel gebruiken. 'Waar er vandaag al heel wat tijdschriften voor de sportieve fietser bestaan, ontbreekt het toch aan een blad dat ook dat andere segment van fietsers wil aanspreken: zij die de fiets ook als middel zien om van A naar B te gaan';

Veelo verschijnt driemaandelijks en bestaat voorlopig alleen in papieren vorm. Op korte termijn komt er een online verlengstuk: een website en maandelijkse nieuwbrief. Het tijdschrift is momenteel ook enkel voor leden van de Fietsersbond beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen wel een proefexemplaar opvragen via www.fietsersbond.be/proefexemplaar. De Fietsersbond ijvert voor betere infrastructuur, verkeersregels op maat van de fietser en een eerlijke fiscaliteit.

(foto ┬ę Belga)