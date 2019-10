Fietsersbond niet gelukkig met nieuw fietspad op Fruithoflaan

De Fietsersbond is allesbehalve enthousiast over het nieuwe fietspad op de Fruithoflaan in Berchem. Gisteren kon u in ons nieuws zien hoe het fietspad feestelijk werd geopend. Maar de Fietsersbond spreekt van een fundamenteel verkeerd ontwerp. Het is te smal om aan de hedendaagse normen te voldoen, klinkt het. De Fietsersbond vindt een fietspad op de middenberm best een goed idee, maar alleen als er geen kruisend verkeer is en als de aansluiting op het begin en het einde van het fietspad goed worden geregeld. Volgens de Fietsersbond is het nieuwe fietspad enkel geschikt voor mensen die niet ergens op de Fruithoflaan moeten zijn.