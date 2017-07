Fietsersbond tevreden met gelijkstelling van bakfietsen met gewone tweewielers

De Fietsersbond is heel tevreden met de gelijkstelling van bakfietsen aan gewone fietsen.

“De Fietsersbond was al langer vragende partij om het onderscheid op basis van aantal wielen uit de wegcode te halen. Eerder dit jaar hebben we dit ook bepleit bij de federale overheidsdienst Mobiliteit. We zijn dan ook verheugd dat wordt ingegaan op onze vraag.” Dat zegt Roel De Cleen van de Fietsersbond over de nakende wijziging in de verkeerscode die bakfietsen die minder dan 1 meter breed zijn, zal gelijkstellen met de gewone fiets.

De aanpassingen van de FOD Mobiliteit en Vervoer zullen meer duidelijkheid brengen. zegt de Fietsersbond. “Binnenkort geldt voor elke bakfiets die niet breder is dan één meter, ongeacht het aantal wielen dat het voertuig heeft, hetzelfde als voor een fiets. Dat betekent dat je ermee op het fietspad moet rijden en dat bestuurders ook in een aantal eenrichtingsstraten tegen het verkeer mogen inrijden. In feite hebben deze bakfietsen dezelfde rechten en plichten als een gewone fiets”, aldus de deskundige. Voor alle andere bakfietsen, breder dan één meter of gemotoriseerd, gelden andere regels. Die moeten op de rijweg en vallen onder dezelfde verkeersregels als automobilisten.