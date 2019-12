Borgerhout vraagt een uitbreiding van het vrachtwagenverbod naar meer woonstraten in heel Antwerpen. Het district lanceert die oproep één dag na een dodelijk ongeval met een kind in Aalst. In delen van Borgerhout zijn er al zogenaamde venstertijden. Bij de start en aan het einde van de schooldag mogen er geen vrachtwagens in de omgeving van scholen rijden. Het systeem werkt er goed, zo blijkt.