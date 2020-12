Mobiliteit en Verkeer Fietsersbond wil liften aan toekomstige fietsbrug

Ook de fietsersbond heeft bedenkingen bij de plannen voor de nieuwe fietsbrug over de Schelde. De organisatie maakt zich zorgen over de mogelijk lange wachttijden als de brug openstaat. De fietsersbond doet dan ook meteen een voorstel: ontwerp een brug zoals de Tower Bridge in Londen, met een hoger gelegen brugdek dat ook toegankelijk is als de brug openstaat.