De lokale politie van Antwerpen heeft een kerkuil in beslag genomen. Het beestje heeft zeker een maand lang in erbarmelijke omstandigheden moeten overleven. Het zat vast aan een touw in een garage in de Rotterdamstraat, dichtbij het Sint-Jansplein. Wie de eigenaar is van de kerkuil is onduidelijk. Hij of zij riskeert een boete van 2.000 euro en een verbod op het houden van dieren.