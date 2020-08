Mobiliteit en Verkeer Fietsersbond wil zone 30 in Lange Leemstraat

De fietsersbond wil het fietsen in de stad veiliger maken. Ze vragen dat auto's trager rijden in de straten waar geen goede fietsinfrastructuur is, zoals fietspaden bijvoorbeeld. Wanneer fietsers op straat moeten fietsen, wil de bond dat auto's een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur krijgen.