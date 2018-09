Fietsherstellingen en vervangfietsen aan Stationsplein in Kontich

Fietsers op de fietsostrade F1, die in Kontich in panne vallen, kunnen voortaan snel geholpen worden. Vanaf 24 september staat er een fietskluis aan het Stationsplein in Kontich.

Daarin kunnen fietsers hun defecte fiets veilig opbergen en hun traject verder zetten met een elektrische vervangfiets. Ondertussen voeren doelgroepmedewerkers uit de sociale economie de meest dringende herstellingen uit aan de kapotte fiets. De volgende weken komen er nog zeven van die kluizen bij langs de fietsostrade F1 tussen Mortsel en Mechelen.

(Foto: Pixabay)