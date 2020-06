Fietsostrade F14 Antwerpen-Essen al voor 25 kilometer klaar

De provincie Antwerpen werkte een ontbrekend deel op de fietsostrade F14 Antwerpen-Roosendaal via Kapellen, Kalmthout en Essen weg. Tussen de Paviljoenweg en Kalmthoutsesteenweg in Essen legde ze over een afstand van ruim 1,5 kilometer een fietsweg in rode asfalt aan.

“Momenteel fiets je vanaf de Nederlandse grens tot Antwerpen Luchtbal vlot over de fietsostrade F14 Antwerpen-Roosendaal. Door het wegwerken van het ontbrekende deel op grondgebied Essen, komen we een stap dichter bij de volledige realisatie van deze fietsostrade. Ondertussen is 25,4 kilometer van 27,3 kilometer volledig gerealiseerd”, aldus Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Mobiliteit.

De eerder gerealiseerde delen van deze fietsostrade kennen sowieso al succes. “In Kalmthout tellen we gemiddeld 1 024 fietsers per dag. Op diezelfde fietsostrade in Kapellen zit het daggemiddelde op 690 fietsers met op de topdag een maximum van 2 478 fietsers op een werkdag”, vult gedeputeerde Luk Lemmens aan.

Fietsweg Paviljoenweg-Kalmthoutsesteenweg Essen

Tussen de Paviljoenweg en Kalmthoutsesteenweg fiets je voortaan over een 3 meter brede fietsweg over een roodbruine asfalt en dit over een totale lengte van 1,67 kilometer. “Voor de veiligheid van de fietser is er op dit volledige traject verlichting voorzien en werkten we met een middenmarkering. Aan de spooroverwegen brengen we nog een gekleurde slemlaag aan. En om de weg niet uit het oog te verliezen, brengen we ook hier F-logo’s aan op de grond en plaatsen we wegwijzers, net zoals op de rest van het traject”, vult gedeputeerde Lemmens aan.

Kostprijs



De realisatie van dit ontbrekende deel kostte 650 000 euro. De provincie Antwerpen doet voor deze werken beroep op het Fietsfonds en ontvangt zo 50% subsidie van de Vlaamse overheid.

(bericht en foto : Provincie Antwerpen)