Fietspad en rotonde Hollebeekstraat in Rumst ingehuldigd

Vandaag werd het fietspad van de rotonde in de Hollebeekstraat ingehuldigd. Ter gelegenheid hiervan werd het fietspad officieel ingefietst door het college van Burgemeester en Schepenen.

Het fietspad aan de rotonde in de Hollebeekstraat in Rumst is volledig afgewerkt. Burgemeester Geert Antonio is tevreden: “De werken zijn goed verlopen. Terwijl de rijweg van de rotonde nog verder afgewerkt wordt, kunnen de fietsers vanaf morgen al volop terug gebruik maken van het fietspad. We hebben ernaar gestreefd het fietspad zo snel mogelijk terug open te stellen. Dit fietspad is een belangrijke fietsverbinding,” licht de burgemeester toe. “Het is de bedoeling dat de rotonde volledig open kan voor einde april.”

Tijdens de werken aan het fietspad werd er aandacht besteed aan de veiligheid van de zwakke weggebruikers. Zo waakten vrijwilligers mee over een veilige doortocht van de schoolgaande kinderen voorbij de werkzaamheden. “Nu kunnen de fietsers gebruik maken van een nieuw aangelegd, veilig afgescheiden fietspad,” aldus Geert. “Waar het fietspad de zijarmen van de rotonde kruist, zijn er “fietseilandjes” om de veiligheid van de fietsers te garanderen. Het rode materiaal van het pad maakt het fietspad extra zichtbaar voor het verkeer.”

De rotonde in de Hollebeekstraat maakt het mogelijk dat de stelplaats van De Lijn in het centrum van Rumst kan verhuizen naar de toekomstige locatie op een deel van de vroegere site VCR. De Lijn heeft een deel van de voormalige site van VCR (Van Cauwenbergh Rumst) gekocht om daar haar nieuwe stelplaats te maken. Zo blijven de bussen die niet noodzakelijk in het centrum moeten zijn, uit de dorpskern.

(bericht en foto : Gemeente Rumst)