Fietspad langs Straatsburgdok-Noordkaai is klaar

Na iets minder dan 4 maanden is het tijdelijke dubbelrichtingsfietspad langs het Straatsburgdok richting haven klaar. Hiermee kunnen fietsers vanop het jaagpad langs het Albertkanaal veilig aansluiten op de bestaande fietsroutes richting haven en het noorden van Antwerpen. Zo werd een belangrijke missing link op de fietsroute tussen Schoten en de haven weggewerkt.

Met de afwerking van het tijdelijk fietspad langs de Straatsburgdok-Noordkaai loopt de fietsroute vanop het jaagpad langs het Albertkanaal (F5 en F15) via de oude spoorwegbedding verder door naar de Groenendaallaan en de Vossenschijnstraat. Het nieuwe fietspad langs het dok is 3 meter breed en kan in beide richtingen gebruikt worden.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Hier fietsen elke dag grote aantallen fietsers langs. Op weekdagen gaat dat om woon-werkverkeer, in het weekend om Antwerpse wielertoeristen die een trip plannen richting de Kempen. Vroeger kwamen ze aan het Straatsburgdok terecht tussen aan- en afrijdend vrachtverkeer, nu rijden ze over een comfortabel en veilig fietspad. En niet onbelangrijk: de aansluiting met andere fietsroutes is hiermee ook verzekerd, op termijn zelfs richting Linkeroever via de nieuwe Scheldetunnel.”

Met de nieuwe fietsverbinding langs de ventweg van de Noorderlaan kunnen fietsers hier eveneens de aansluiting maken met de bestaande fietsroutes naar de haven of richting Ekeren (F14). Tijdens de werken zijn eveneens de oude sporen onder de Noorderlaanbrug uitgebroken en kreeg de rijweg hier een nieuwe asfaltlaag.

Het Jaagpad langs het Albertkanaal is de ruggengraat van de fietsostrade die de stad en de haven met de Kempen verbindt. In Schoten en Merksem zijn al heel wat ‘missing links’ weggewerkt, bijvoorbeeld door de aanleg van een tijdelijk fietspad waar er geen jaagpad is.

Veilige fietsverbinding tijdens werken aan Oosterweelverbinding

Met het doortrekken van het huidige fietspad op het jaagpad langs het Straatsburgdok en de fietsverbinding langs de ventweg van de Noorderlaan ontstaat er tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding een veilige fietsverbinding tussen de haven en Schoten langsheen het Albertkanaal en richting Vosseschijnstraat en Groenendaallaan.

In deze omgeving wordt tijdens de Oosterweelwerken het ontbrekende noordelijke deel van de Ring gebouwd. Het bouwmateriaal voor de werken wordt zo veel mogelijk via het water en het Straatsburgdok aan- en afgevoerd. Zo wordt de hinder van het werfverkeer voor de omgeving beperkt. De Straatsburgdok-Noordkaai en een deel van de Vaartkaai worden tijdens de werken ingezet als werfweg.

Eens de Oosterweelverbinding klaar is, krijgen zowel de Straatsburgdok-Noordkaai als Vaartkaai een nieuwe definitieve inrichting met fietspad. Zo komt er een volwaardige fietsverbinding tussen Schoten en de haven.

Vlot op je bestemming met de fietskaart

Fietsers kunnen het fietsnetwerk in de stad Antwerpen online raadplegen of downloaden op www.slimnaarantwerpen.be. Er is ook een gratis fietskaart beschikbaar in de stadswinkel op de Grote Markt en in alle districtshuizen. Sinds begin dit jaar verstuurt de stad de kaart ook gratis per post aan iedereen die ze aanvraagt. Het kan tot 2 weken duren voordat de kaart in de bus valt.

Samenwerking

De realisatie van dit tijdelijke fietspad is een samenwerking tussen de stad Antwerpen en Lantis. Hiervoor keurde het college een samenwerkingsovereenkomst goed.

(bericht en afbeelding: Stad Antwerpen)