Aanleg nieuw fietspad aan Nationale Bank

In de eerste fase komt een nieuw enkelrichtingsfietspad in rode asfalt en een voetpad tussen de gevel van de voormalige Nationale Bank en de huidige bomen. Een knipperlicht aan de Bourlastraat waarschuwt fietsers voor een aankomende tram.

Deze werken veroorzaken geen verkeershinder. Voetgangers kunnen aan de kant van de huizen de werken passeren.

Fase 2 vanaf 26 oktober

In de 2e fase vinden werken plaats op het kruispunt met de Leien. In de 1e week zijn er op de Leien 2 rijstroken beschikbaar in elke richting. In de herfstvakantie, tussen 2 en 6 november, is er op de Leien 1 rijstrook beschikbaar richting noorden

(bericht en foto : Stad Antwerpen)